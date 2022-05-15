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Латвия запретила железнодорожные перевозки военных грузов из Беларуси через свои порты

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 12:44
Латвия запретила железнодорожные перевозки военных грузов из Беларуси через свои порты - Фото
Железная дорога, жд, полотно (фото — Евгений Пилипенко, LIGA.net)

Латвия запретила железнодорожный транзит военных грузов из Беларуси в третьи страны через свои порты. Об этом, ссылаясь на заявление Министерства сообщения Латвии, сообщает Delfi.

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С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Беларуси в третьи страны через латвийские порты.

Соглашение о прямой перевозке грузов военного назначения железнодорожным транспортом из Беларуси в третьи страны с использованием латвийских портов было принято 25 января 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Евросоюз.

В ведомстве напомнили, что Латвия вступила в ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 года стала членом НАТО, в связи с чем страна связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Беларусью не соответствует этим правилам.

"Также госуправление Латвии в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контекст войны России в Украине", – сказано в заявлении.

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Оксана Житнюк
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транзит железная дорога беларусь Латвия
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