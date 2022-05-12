Сейм Латвии разрешил снести советский памятник "освободителям" в Риге: в РФ возмущаются

Сейм Латвии поддержал законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Это позволит демонтировать памятник "освободителям" в Риге.

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Как сообщается на сайте латвийского парламента, законопроект принят во втором, окончательном, чтении.

"Россия целенаправленно укрепляет нынешнюю ассоциацию РФ с Советским Союзом... Образ и символика советской армии сейчас прямо и недвусмысленно связаны с агрессией России и преступлениями, совершенными ее вооруженными силами в Украине. Изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации", — заявил один из инициаторов законопроекта Рихардс Колс.

Delfi сообщает, что этим решением Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника советским солдатам Второй мировой в Риге.

В России уже возмутились решением латвийского Сейма. Как передает пропагандистский ресурс РИА Новости, глава комиссии Совфеда РФ по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Латвию, разрешившую снос памятника, "необходимо вразумить, приняв крайне жесткие меры экономического характера". Также в Совфеде РФ заявили, что готовы забрать себе монумент, если Латвия решит его демонтировать. Депутат нелегитимной Госдумы Василий Пискарев заявил, что намерением снести памятник власти Латвии "разжигают гражданскую войну в стране".

21 апреля Сейм Латвии принял заявление о российской агрессии и военных преступлениях в Украине, признав их геноцидом против украинского народа.

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Оксана Житнюк

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