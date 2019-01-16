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16.01.2019, 14:29

Лавров о миротворцах ООН: Донбасс не сдастся

Лавров о миротворцах ООН: Донбасс не сдастся - Фото
Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)

Глава российского МИД прокомментировал возможность введения миссии ООН во временно оккупированный Донбасс

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Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что предложение США по миссии ООН на востоке Украины неприемлемы и пообещал, что "Донбасс не сдастся". Об этом сообщает УНИАН.

Лавров напомнил, что Россия предложила организовать миссию ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины.

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Лавров утверждает, что предложением США якобы предполагается распустить оккупационное руководство в Донецке и Луганске и "направить полицию ООН и администрацию ООН, которая будет там все решать".

"Думаю, что нас все понимают, но хотят делать вид, что это единственный способ решения "украинского кризиса" - пойти на поводу у нынешней власти и заставить Донбасс сдаться. Это не реально, это абсолютно нереалистично - на это надеяться", - добавил он.

12 октября 2018 года специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия блокирует введение миротворцев в Донбасс.

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Теги: Cергей Лавров, Волкер, война в донбассе, миротворцы, миссия оон
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