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Лавров: Россия больше не считает "безобидным" для себя вступление Украины в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 12:35
Лавров: Россия больше не считает
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Кремля "возникают сомнения в "безобидности" планов Украины вступить в ЕС", поскольку Россия теперь воспринимает Евросоюз как "агрессивного игрока" и "придаток НАТО". Об этом министр сказал на заседании совета глав МИД стран СНГ.

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Лавров также сказал, что Украина "публично заявляла о готовности вновь обрести внеблоковый и безъядерный статус при гарантиях", но при этом "всячески акцентирует свое стремление стать членом Европейского союза", который, по мнению министра, "превратился в агрессивного воинствующего игрока, заявляющего о своих амбициях далеко за пределами европейского континента".

Вчера заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd News заявил, что позиция России по вопросу членства Украины в ЕС изменилась и теперь аналогична с позицией по ее вступлению в НАТО.

12 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Die Welt, что "россияне явно не хотят переговоров и предпочитают войну", а Украина "готова к переговорам, но не готова принимать российские ультиматумы".

Сергей Бережной
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евросоюз Сергей Лавров ультиматум россии
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