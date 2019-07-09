Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.07.2019, 16:17

Лавров – Зеленскому: Серьезные предложения делаются не в Facebook

Лавров – Зеленскому: Серьезные предложения делаются не в Facebook - Фото
Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)

Глава МИД РФ сказал, что Кремль готов рассмотреть "конкретные предложения"

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать предложение о переговорах в расширенном нормандском формате по дипломатическим каналам, а не через Facebook. Об этом Лавров сказал журналистам по итогам неофициальной встречи ОБСЕ, сообщает Интерфакс.

По его словам, предложение Зеленского не обсуждалось на состоявшейся сегодня встрече.

Лавров заявил, что "когда речь идёт о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через фейсбук". Он сказал, что руководство РФ готово рассмотреть "конкретные предложения".

Ранее Зеленский записал видео, в котором назвал анонсированный телемост между каналами NewsOne и Россия 1 "дешевым, но опасным пиар-ход перед выборами", а Путину предложил "поговорить" в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, facebook, Сергей Лавров
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 