Лавров – Зеленскому: Серьезные предложения делаются не в Facebook

Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать предложение о переговорах в расширенном нормандском формате по дипломатическим каналам, а не через Facebook. Об этом Лавров сказал журналистам по итогам неофициальной встречи ОБСЕ, сообщает Интерфакс.

По его словам, предложение Зеленского не обсуждалось на состоявшейся сегодня встрече.

Лавров заявил, что "когда речь идёт о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через фейсбук". Он сказал, что руководство РФ готово рассмотреть "конкретные предложения".

Ранее Зеленский записал видео, в котором назвал анонсированный телемост между каналами NewsOne и Россия 1 "дешевым, но опасным пиар-ход перед выборами", а Путину предложил "поговорить" в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.