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Легионер из Великобритании погиб в Северодонецке, сообщила его семья

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 17:12
Легионер из Великобритании погиб в Северодонецке, сообщила его семья - Фото
Дин Гэтли и Джордан Гэтли (Фото - Facebook Dean Gatley)

В Северодонецке в бою с россиянами погиб британский легионер Джордан Гэтли. Об этом сообщил в Facebook его отец. 

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"Мы получили ужасную новость о том, что наш сын Джордан был застрелен в городе Северодонецк, Украина", – написал он.

Дин Гэтли пишет, что Джордан в марте уволился с британской военной службы, чтобы "продолжить карьеру солдата в других краях" и помочь украинским войскам защищать свою страну от России.

Джордан Гэтли (Фото – Facebook Dean Gatley)

"Мы получили сообщения от его сослуживцев, которые писали о его знаниях, его боевых навыках и его любви к своей работе. Его сослуживцы говорят, что они все любили его, как и мы, и что он значительно изменил жизнь многих людей – не только своей службой, но и обучая украинских военных", – написал он.

  • 4 июня Интернациональный легион защитников Украины сообщил о гибели в боях с российскими оккупантами четверых легионеров – граждан Германии, Нидерландов, Австралии и Франции. 

Сергей Бережной
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Интернациональный легион
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