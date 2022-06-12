Легионер из Великобритании погиб в Северодонецке, сообщила его семья

В Северодонецке в бою с россиянами погиб британский легионер Джордан Гэтли. Об этом сообщил в Facebook его отец.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы получили ужасную новость о том, что наш сын Джордан был застрелен в городе Северодонецк, Украина", – написал он.

Дин Гэтли пишет, что Джордан в марте уволился с британской военной службы, чтобы "продолжить карьеру солдата в других краях" и помочь украинским войскам защищать свою страну от России.

"Мы получили сообщения от его сослуживцев, которые писали о его знаниях, его боевых навыках и его любви к своей работе. Его сослуживцы говорят, что они все любили его, как и мы, и что он значительно изменил жизнь многих людей – не только своей службой, но и обучая украинских военных", – написал он.

4 июня Интернациональный легион защитников Украины сообщил о гибели в боях с российскими оккупантами четверых легионеров – граждан Германии, Нидерландов, Австралии и Франции.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.