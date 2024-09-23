Лэмми: Война в Украине может продолжаться до 2026 года, Запад планирует новую поддержку

Дэвид Лемми заявил, что сейчас "критическое время для смелости, терпения и силы духа от имени союзников, поддерживающих Украину"

Дэвид Лемми (Фото: ЕРА/ADAM VAUGHAN)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми считает, что российско-украинская война может продолжаться "до 2026 года и дальше". Его цитирует The Guardian.

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На конференции Лейбористской партии в Ливерпуле Лэмми отметил, что трудности и вызовы, связанные с войной в Украине, могут стать "глубже и суровее", особенно в период "в конце 2025 – 2026 годов и дальше".

"Сейчас критическое время для смелости, терпения и силы духа от имени союзников, поддерживающих Украину", – сказал британский министр, направляя призывы в адрес Белого дома, обеспокоенного рисками того, чтобы использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.

Лэмми подчеркнул, что западные союзники обсуждают, что еще нужно, чтобы поддержать Киев на поле боя, кроме того, чтобы сделать все для удержания линии фронта, подверженного сильному давлению на востоке.

"Как министр иностранных дел я, конечно, не собираюсь комментировать оперативные детали, потому что это может только помочь Путину. Но между союзниками в реальном времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину в преддверии зимы", – добавил он.

12 сентября издание Times сообщило, что наносить удары позволят дальнобойными ракетами Storm Shadow/Scalp, но не ATACMS.

13 сентября премьер-министр Канады поддержал дальнобойные удары Украины по России.

15 сентября стало известно, что премьер Британии обсудит с премьером Италии разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

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