Глава МЗС Британії: Війна в Україні може тривати до 2026 року, Захід планує нову підтримку

Девід Леммі заявив, що зараз "критичний час для сміливості, терпіння та сили духу від імені союзників, які підтримують Україну"

Девід Леммі (Фото: ЕРА/ADAM VAUGHAN)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що російсько-українська війна може тривати "до 2026 року і далі". Його цитує The Guardian.

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На конференції Лейбористської партії в Ліверпулі Леммі зазначив, що труднощі та виклики, пов'язані з війною в Україні, можуть стати "глибшими й суворішими", особливо в період "наприкінці 2025 – 2026 років і далі".

"Тож [зараз] критичний час для сміливості, терпіння та сили духу від імені союзників, які підтримують Україну", – сказав британський міністр, спрямовуючи заклики на адресу Білого дому, стурбованого ризиками того, щоб використовувати далекобійні крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.

Леммі наголосив, що західні союзники обговорюють, що ще потрібно, щоб підтримати Київ на полі бою, окрім того, щоб зробити все для утримання лінії фронту, яка піддається сильному тиску на сході.

"Як міністр закордонних справ я, звичайно, не збираюся коментувати оперативні деталі, тому що це може лише допомогти Путіну. Але між союзниками в реальному часі ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну напередодні зими", – додав він.

12 вересня видання Times повідомило, що завдавати ударів дозволять далекобійними ракетами Storm Shadow/Scalp, але не ATACMS.

13 вересня прем'єр-міністр Канади підтримав далекобійні удари України по Росії.

15 вересня стало відомо, що прем'єр Британії обговорить із прем'єром Італії дозвіл Києву використати далекобійну зброю для ударів углиб Росії.

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