Лещенко хочет в Слугу народа, но осознает свою "токсичность"

Сергей Лещенко (скриншот видео)

Внефракционный депутат Сергей Лещенко хотел бы быть в партии Слуга народа, однако осознает собственную "токсичность" из-за заявления личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о "врагах в окружении Зеленского", в числе которые было названо его имя. Об этом Лещенко сказал в комментарии Громадському.

Нардеп намерен баллотироваться на досрочные выборы в Верховную Раду в качестве кандидата от Слуги народа, если партия решит принимать действующих или бывших депутатов.

"На сегодня в партии Слуга народа продолжаются дискуссии, брать бывших депутатов или не брать. Соответственно, подожду, пока эти дискуссии завершатся", - сказал Лещенко.

Свое решение нардеп объясняет тем, что ему "понятна не только идеология, но и мировоззрение" Зеленского.

"Человек симпатичный, я понимаю, о чем он", - объясняет Лещенко.

Если партия не захочет его принять, Лещенко будет баллотироваться как самовыдвиженец на одном из мажоритарных округов Киева.

Ранее глава избирательного штаба Слуги народа Александр Корниенко сообщил, что бывшие и действующие депутаты могут попасть в список партии, но не могут баллотироваться в мажоритарных округах.