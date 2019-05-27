В партии Слуга народа не против нынешних нардепов в своих списках

Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководство политической партии Слуга народа допускает, что в списках партии на досрочные выборы могут быть действующие народные депутаты. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель избирательного штаба Слуги народа Александр Корниенко, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что на мажоритарных округах нынешних нардепов от партии точно не будет.

"Что касается списков, то даже среди этого фантастического состава Рады есть несколько депутатов, которые отметились качественной деятельностью и, возможно, мы будем рассматривать их", - сообщил он.

Корниенко добавил, что "очереди из действующих нардепов" в списки партии на данный момент нет.

Ранее сегодня стало известно, что руководителем Слуги народа стал политический советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

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