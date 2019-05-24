"Украина - не рояль". Зеленского призвали уйти в отставку: фото

Сегодня под Администрацией президента на Банковой прошла акция "Украина - не рояль", организованная движением Український наступ. Участники акции протестовали против назначений, сделанных президентом Владимиром Зеленским, и его политики в целом.

Они напомнили Зеленскому его обещание уйти в отставку в случае нарушения закона и указали, что три назначения были сделаны в нарушение закона.

Прежде всего, речь идет о назначении Андрея Богдана главой АП.

Также представители организации сообщили, что президент должен назначать начальника Генерального штаба по представлению министра обороны, а нынешний глава Генштаба Руслан Хомчак был назначен быз такого представления. Это, по мнению участников акции, является признаком узурпации власти. "Президент назначает людей, которые ему нравятся", - считают они.

Наконец, представители организации протестовали против назначения Ивана Баканова главой СБУ, поскольку на момент назначения Баканов возглавлял партию Зеленского Слуга народа, а членство в партиях противоречит закону об СБУ.

Петиция на сайте президента об отставке Зеленского за рекордное время набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 000 голосов.

В АП заявили, что расценивают петицию как шутку.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net