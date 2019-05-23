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23.05.2019, 23:03

У Зеленского отреагировали на петицию об отставке: Это шутка

У Зеленского отреагировали на петицию об отставке: Это шутка - Фото
Андрей Богдан (скриншот видео)

Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента, заявил Богдан

В команде Владимира Зеленского расценивают как шутку петицию об отставке президента, которую за сутки подписали 25000 граждан Украины. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире Право на владу.

"Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - сказал глава АП.

По словам Богдана, команда президента понимает, что в стране есть часть недовольных действиями новой власти. В связи с этим Зеленский будет пытаться переубедить эту часть украинцев своими поступками.

Ранее сегодня сообщалось, что петиция на сайте президента об отставке Зеленского за рекордное время набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25000 голосов.

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Теги: петиция, андрей богдан, Владимир Зеленский
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