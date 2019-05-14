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14.05.2019, 18:42

Лещенко ответил "горе-прокурору": Допрашивайте, готов отвечать

Лещенко ответил "горе-прокурору": Допрашивайте, готов отвечать - Фото
Сергей Лещенко

Нардеп "не просит, а требует" снять с него неприкосновенность, а допрашивать его предлагает в прямом эфире

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Нардеп Сергей Лещенко ответил на заявления генпрокурора Юрия Луценко, обвинившего его во вмешательстве в американские выборы, а также анонсировавшего допрос и возможное обьявление о подозрении Лещенко. Видео с ответом и тезисы из него нардеп опубликовал в своем Telegram-канале.

"Мой ответ горе-прокурору такой. Я не просто прошу, я требую и настаиваю, чтобы Луценко уже завтра, максимум до конца недели внес представление о снятии с меня депутатской неприкосновенности…Я обещаю, что сам проголосую за снятие с себя иммунитета и призываю весь парламент поддержать такое представление Луценко", - заявил нардеп.

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Он также предложил провести его допрос в прямом эфире, чтобы "вся страна знала правду о происходящем - как вокруг политической коррупции, так и плана Луценко".

Лещенко также заявил, что готов нести ответственность, если его вина будет доказана, но призвал генпрокурора также выдвинуть обвинение в совокупности с еще одним эпизодом: "Я публично обещаю быть свидетелем в деле о разглашении самим Луценко тайны досудебного расследования и сливе информации в одном из самых громких уголовных дел последних лет".

Сегодня во время брифинга Луценко также назвал Лещенко "политическим скунсом". 

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Теги: юрий луценко, сергей лещенко
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