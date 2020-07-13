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Лещенко: Вечеринку с сыном Авакова при карантине охраняла полиция - что известно

13.07.2020, 16:00
Лещенко: Вечеринку с сыном Авакова при карантине охраняла полиция - что известно - Фото
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com

В локации, где была вечеринка, не называют состав гостей. В полиции Киева проверяют, действительно ли правоохранители охраняли мероприятие

В ночь с субботы на воскресенье, несмотря на коронавирусный карантин, в киевской локации Perfect Place якобы прошла вечеринка в честь дня рождения депутата харьковского облсовета Владимира Скоробагача, на которой присутствовал и сын министра внутренних дел Александр Аваков. Об этом сообщил в Facebook экс-журналист и нардеп, а также действующий член Набсовета Укрзалізниці Cергей Лещенко.

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По словам Лещенко, вечеринку якобы охраняла полиция, а среди приглашенных гостей были депутат Слуги народа Александр Бакумов, экс-нардеп Виталий Хомутынник и "другие официальные лица".

В Perfect Place журналисту LIGA.net подтвердили, что мероприятие действительно проводилось. Однако заявили, что им ничего неизвестно, ни о списке гостей, ни об охране вечеринки.

Представитель Perfect Place подчеркнул, что заведение является локацией, а не клубом. И локацию было передано в аренду event-агентству Keller PR&Events, которое и занималось организацией мероприятия.

В Keller PR&Events прочитали отправленное четыре часа назад сообщение LIGA.net c просьбой о комментарии, но пока на него так и не ответили.

В полиции Киева около четырех часов назад журналисту сказали, что проверят информацию о якобы охране правоохранителями вечеринки. После этого журналист LIGA.net еще дважды созванивался с пресс-службой, однако информация все еще находилась на стадии проверки. На последние наши звонки перестали отвечать. Также в течение дня не отвечали в пресс-службе МВД.  

Помимо того, журналист LIGA.net написал Авакову-младшему, Бакумову, Скоробогачу и отправил письменные запросы в МВД, Главное управление Нацполиции и столичную полицию. На момент публикации новости ответа не последовало.

  • С 6 июля в Киеве ослабили карантин, разрешив работать ресторанам и кинотеатрам ночью. При этом под запретом остались работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий после 22:00.
Марк Сировой
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