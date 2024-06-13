Левочкин, Суркис, Тарута и еще 53 нардепа обратились в КС по пересчету пенсий избранникам

Утверждают, что их конституционные права и свободы нарушены после отмены перерасчета пенсий в соответствии с увеличением зарплат действующих депутатов

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56 народных депутатов разных созывов направили представление в Конституционный Суд по вопросу перерасчета пенсий бывшим народным избранникам I-VII и VIII созывов, полномочия которых начались до 1 октября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Заявляется, что в принятом в 2017 году законе были внесены изменения, лишившие нардепов-пенсионеров права на перерасчет пенсионного обеспечения из-за повышения зарплат действующих народных избранников.

Таким образом, считают авторы представления, были ограничены их конституционные права и свободы – утверждают, что это не соответствует Конституции.

В законе о статусе нардепа нормы по перерасчету пенсий непрерывно действовали с 2000 по 2017 год – соответственно, считают авторы, это было законное основание для формирования у избранников правомерных ожиданий насчет своей пенсии. В частности, насчет права на перерасчет пенсии в связи с ростом заработной платы действующих народных избранников.

До изменений с 2017 года нардепы имели право получать 60% от зарплаты действующего депутата (сюда входили доплаты и надбавки). Однако после изменений пересмотр пенсий не производился в соответствии с увеличением зарплаты депутатов – была лишь индексация, отмечают авторы документа.

Однако по закону 2017 года фактически перерасчет пенсий нардепам был отменен – и положения из него не гарантируют должным образом их права в пенсионном обеспечении, а также противоречат ряду международно-правовых документов, заявляется в представлении.

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По подсчетам истцов (с учетом умерших нардепов) право на перерасчет пенсий получат "только около 1100 народных депутатов I-VIII созывов".

"Голый" оклад нардепов в 2024 году составляет 30 280 грн (без доплат за должности в комитетах или руководстве парламента), сообщали в аппарате Верховной Рады СМИ Факты.

60% от оклада составляет 18 168 грн. Средний размер пенсии в Украине на апрель 2024 составляет 5 743 грн, сообщал Пенсионный фонд.

Среди подписантов бывшие нардепы – экс-глава администрации президента-беглеца Виктора Януковича Сергей Левочкин (Опоблок), бывший председатель Донецкой обладминистрации предприниматель Сергей Тарута (Батькивщина), а также действующие футбольный функционер Григорий Суркис, экспредседатель Одесской ОГА Николай Скорик и предприниматель Суто Мамоян (экс-ОПЗЖ), юрист Анна Скороход (За майбутнє) и общественный деятель Грищенко Татьяна (Слуга народа).

В настоящее время это конституционное представление распределено судье-докладчику.

С 1 июля 2023 года автоматически (без обращений пенсионеров) на 19,7% повышены пенсии чиновникам, народным депутатам и ученым.

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