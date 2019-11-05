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Левочкин заплатил €2 млн за лоббизм ассоциации с ЕС - СМИ

Левочкин заплатил €2 млн за лоббизм ассоциации с ЕС - СМИ - Фото
Сергей Левочкин (фото - opposition.org.ua)
05.11.2019, 20:14

Целью кампании было убедить европейских политиков в том, что тюремное заключение Юлии Тимошенко не должно стать препятствием для подписания соглашения

Экс-глава Администрации президента Сергей Левочкин заплатил около двух миллионов евро за тайную лоббистскую кампанию в ЕС, организованную бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Об этом сообщает Слідство.info со ссылкой на расследование OCCRP.

Целью кампании было убедить европейских политиков в том, что тюремное заключение Юлии Тимошенко не должно стать препятствием для подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Такие выводы расследователи сделали после изучения переписки Манафорта с Левочкиным и другими, которая продолжалась с 2008 года.

К лоббистской кампании привлекли бывшего президента ПАСЕ Мевлюта Чавушоглу, а также неформальную теневую группу "Габсбургское трио", куда входили экс-президент Польши Александр Квасьневский, бывший канцлер Австрии Альфред Гусенбауэр и бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

Кампания, по информации расследователей, дала результаты: ЕС предложил Украине соглашение об ассоциации. Однако тогда Виктор Янукович под давлением России отказался ее подписывать.

Пресс-служба Левочкина сообщила журналистам, что он "никогда не контролировал работу Манафорта".

Ранее The Guardian со ссылкой на документы и электронные письма сообщила, что Манафорт санкционировал секретную дискредитационную кампанию против Тимошенко, которая на тот момент была оппонентом Януковича.

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ЕС пол манафорт ассоциация юлия тимошенко Сергей Левочкин
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