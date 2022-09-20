"Либо расстрел, либо воюй": Оккупант говорит, что хочет попасть домой живым – перехват СБУ

В опубликованном СБУ телефонном перехвате оккупант рассказывает приятелю, что ситуация у них "хуже не бывает", но деваться им некуда – за отступление им обещали расстрел.

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"У нас уже все, весь батальон положили... Полковника, командира батальона, положили... Я все уже! У меня нервы сдали. Я домой хочу, я не могу!", – говорит он.

При этом об отступлении он думать боится, поскольку "если мы пытаемся назад отступить, там наши – и расстрел".

Он надеется только на "отпуск", но при этом уверен, что его не отпустят. "Сказали: либо расстрел, либо воюй".

Оккупант говорит, что в Украине их все ненавидят, и что российские солдаты насилуют украинок.

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Сергій Бережний

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