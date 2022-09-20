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"Здесь нас е**шат, шо зверей". Оккупант рассказал о прорыве ВСУ под Херсоном: перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 10:07
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В Херсонской области Вооруженные Силы Украины прорвали оборону российских оккупантов. Об этом свидетельствует перехват Главным управлением разведки Минобороны телефонного разговора боевика террористической организации ДНР.

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Отвечая на вопрос собеседницы, почему он не спал, оккупант отвечает: "Какой спать? Тут такое происходит, б**ть, некогда спать – прорыв у нас".

По его словам, украинские войска их "обложили".

"Только что так накрыли. Дыма клубы такие стоят. Они сейчас тут нас е**шат, как зверей, на**й", – рассказал оккупант и добавил, что 2-ю роту кинули на усиление на Брускинское.

По его словам, у них нет связи "ни с кем", отступать командование запретило, а тех, кто отступит, будут считать дезертиром.

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Наталія Медведєва
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война разведка гур Херсонская область перехват
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