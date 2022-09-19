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"Ты не представляешь, что там было…" – перехват ГУР об отступлении армии РФ под Харьковом видео

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 19:18
Видео: ГУР
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Оккупант из подразделения террористических организаций ЛДНР рассказал о "паническом отступлении" армии РФ из Харьковской области. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Ты не представляешь, что там было. Они пешком бежали", – сказал оккупант, на что его собеседница ответила, что "там в чате красиво написали, что вывезли всех с позиций".

По словам женщины, ей сообщили, что "куча российской техники прет через Мариуполь" на подмогу войскам РФ.

"Ай, я посмотрел, что такое техника и что с ней происходит, к сожалению", – ответил оккупант.

  • 14 сентября в Минобороны сообщили, что в результате контрнаступления ВСУ с 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно 150 000 человек.
  • В Минобороны РФ массовое бегство российских военных от контрнаступления ВСУ назвали "перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении".

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Оксана Житнюк
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разведка гур харьковская область перехват отступление контрнаступление
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