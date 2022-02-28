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Лидеры восьми стран ЕС: Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в Евросоюз

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 21:57
Лидеры восьми стран ЕС: Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в Евросоюз - Фото
Фото: pixabay.com

Президенты восьми стран Европейского Союза заявили, что  Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС. Письмо лидеров опубликовано на сайте президента Литвы Гитанаса Науседы.

Под письмом стоят подписи президентов Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении.

Лидеры призывают страны-члены Союза оказать самую высокую политическую поддержку Украине, а также дать возможность руководящим институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открытия процесса переговоров.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Марк Сировой
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ЕС президенты Гитанас Науседа
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