Ликвидировали командира десантно-штурмового полка РФ, ответственного за Иловайск – Бутусов

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ майора Дмитрия Лисицкого, который командовал расстрелом украинских военных под Иловайском в 2014 году. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

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Бутусов сообщил, что именно Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка армии РФ, когда она в 2014-м году атаковала украинские подразделения, которые прорывались из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко.

Он также отметил, что за войну в Украине в январе 2015 года Лисицкий получил звание "Героя России".

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Сергій Бережний

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