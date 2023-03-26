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Ликвидировали командира десантно-штурмового полка РФ, ответственного за Иловайск – Бутусов

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 21:32
Ликвидировали командира десантно-штурмового полка РФ, ответственного за Иловайск – Бутусов - Фото
Дмитрий Лисицкий (Фото - соцсети)

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ майора Дмитрия Лисицкого, который командовал расстрелом украинских военных под Иловайском в 2014 году. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Бутусов сообщил, что именно Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка армии РФ, когда она  в 2014-м году атаковала украинские подразделения, которые прорывались из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко.

Он также отметил, что за войну в Украине в январе 2015 года Лисицкий получил звание "Героя России".

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Сергій Бережний
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военные РФ иловайск ликвидация
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