Потери России в Украине с начала войны превысили 170 000 человек – Минобороны
26.03.2023, 08:08
Фото: Pexels
Армия России в течение 25 марта потеряла 660 военных, 15 танков, 15 бронированных машин и восемь артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 170 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
С 24 февраля до утра субботы оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 170 550 (+660) человек ликвидировано,
→ танков – 3595 (+15),
→ боевых бронированных машин – 6947 (+15),
→ артиллерийских систем – 2631 (+8),
→ РСЗО – 522 (+2),
→ средств ПВО – 277 (+1),
→ самолетов – 305 (0),
→ вертолетов – 291 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2216 (+2),
→ крылатых ракет – 911 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5486 (+3),
→ спецтехники – 282 (+3).
- Советник Залужного заявил, что украинская армия убивает 25 000 российских солдат в месяц.
- По оценкам ISW, Украина восемь раз уничтожала одну из российских бригад морской пехоты.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии