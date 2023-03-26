Потери России в Украине с начала войны превысили 170 000 человек – Минобороны

Армия России в течение 25 марта потеряла 660 военных, 15 танков, 15 бронированных машин и восемь артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 170 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра субботы оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 170 550 (+660) человек ликвидировано,

→ танков – 3595 (+15),

→ боевых бронированных машин – 6947 (+15),

→ артиллерийских систем – 2631 (+8),

→ РСЗО – 522 (+2),

→ средств ПВО – 277 (+1),

→ самолетов – 305 (0),

→ вертолетов – 291 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2216 (+2),

→ крылатых ракет – 911 (0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 5486 (+3),

→ спецтехники – 282 (+3).

Андрій Водяний

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