Бригада морской пехоты РФ с начала войны была восемь раз уничтожена и восстановлена – ISW

Российская 155 бригада морской пехоты с начала войны была восемь раз уничтожена и восстановлена. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW).

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Аналитики ISW пишут, что военное командование России критикуют за продолжение уничтожения российских войск в районе Угледара неэффективными лобовыми атаками в стиле "человеческой волны".

Сообщается, что с начала полномасштабной войны российская 155 бригада морской пехоты была уничтожена и восстановлена целых восемь раз – в основном из-за потерь, понесенных во время длительных боев в районе Угледара.

По состоянию на 24 марта Вооруженные Силы Украины уничтожили 169 170 российских оккупантов.

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Наталія Медведєва

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