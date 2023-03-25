Бригада морской пехоты РФ с начала войны была восемь раз уничтожена и восстановлена – ISW
25.03.2023, 08:04
Морпехи оккупантов (Фото: ГУР МО)
Российская 155 бригада морской пехоты с начала войны была восемь раз уничтожена и восстановлена. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW).
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Аналитики ISW пишут, что военное командование России критикуют за продолжение уничтожения российских войск в районе Угледара неэффективными лобовыми атаками в стиле "человеческой волны".
Сообщается, что с начала полномасштабной войны российская 155 бригада морской пехоты была уничтожена и восстановлена целых восемь раз – в основном из-за потерь, понесенных во время длительных боев в районе Угледара.
- По состоянию на 24 марта Вооруженные Силы Украины уничтожили 169 170 российских оккупантов.
Читайте также: Советник Залужного: Сейчас украинская армия убивает около 25 000 российских солдат в месяц
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии