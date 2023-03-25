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Бригада морской пехоты РФ с начала войны была восемь раз уничтожена и восстановлена – ISW

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 08:04
Бригада морской пехоты РФ с начала войны была восемь раз уничтожена и восстановлена – ISW - Фото
Морпехи оккупантов (Фото: ГУР МО)

Российская 155 бригада морской пехоты с начала войны была восемь раз уничтожена и восстановлена. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW).

Аналитики ISW пишут, что военное командование России критикуют за продолжение уничтожения российских войск в районе Угледара неэффективными лобовыми атаками в стиле "человеческой волны".

Сообщается, что с начала полномасштабной войны российская 155 бригада морской пехоты была уничтожена и восстановлена целых восемь раз – в основном из-за потерь, понесенных во время длительных боев в районе Угледара.

  • По состоянию на 24 марта Вооруженные Силы Украины уничтожили 169 170 российских оккупантов.

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Наталія Медведєва
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