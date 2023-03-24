Потери: ВСУ уничтожили 1020 россиян, сожгли 23 БМП, четыре танка и восемь артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 660 россиян, сожгли 13 танков, 32 единицы техники и 21 артиллерийскую систему за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что враг продолжает штурмовать Бахмут, ведет штурмы в районе Кременной, Марьинки и Авдеевки, ВСУ отбили 79 атак за сутки.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личный состав: 169 170 человек (+1020);
— танки: 3574 (+4);
— боевые бронированные машины: 6921 (+23);
— артиллерийские системы: 2616 (+8);
— РСЗО: 511;
— средства ПВО: 276 (+3);
— самолеты: 305;
— вертолеты: 290;
— БПЛА: 2208 (+5);
— крылатые ракеты: 911 (+2);
— корабли/катера: 18;
— автотехника и автоцистерны: 5464 (+12);
— специальная техника: 277 (+4).
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