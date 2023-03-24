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Потери: ВСУ уничтожили 1020 россиян, сожгли 23 БМП, четыре танка и восемь артсистем

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 08:21
Потери: ВСУ уничтожили 1020 россиян, сожгли 23 БМП, четыре танка и восемь артсистем - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 660 россиян, сожгли 13 танков, 32 единицы техники и 21 артиллерийскую систему за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что враг продолжает штурмовать Бахмут, ведет штурмы в районе Кременной, Марьинки и Авдеевки, ВСУ отбили 79 атак за сутки.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

— личный состав: 169 170 человек (+1020);

— танки: 3574 (+4);

— боевые бронированные машины: 6921 (+23);

— артиллерийские системы: 2616 (+8);

— РСЗО: 511;

— средства ПВО: 276 (+3);

— самолеты: 305;

— вертолеты: 290;

— БПЛА: 2208 (+5);

— крылатые ракеты: 911 (+2);

— корабли/катера: 18;

— автотехника и автоцистерны: 5464 (+12);

— специальная техника: 277 (+4).

Потери: ВСУ уничтожили 1020 россиян, сожгли 23 БМП, четыре танка и восемь артсистем

Читайте также: Советник Залужного: Сейчас украинская армия убивает около 25 000 российских солдат в месяц

Наталія Медведєва
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война потери генштаб
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