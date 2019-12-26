Лишение мандата за кнопкодавство нарушает права депутатов - КСУ

Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)

Законопроект №1027 президента Владимира Зеленского о внесении в Конституцию дополнительных условий для досрочного прекращения полномочий народного депутата сужает права и свободы народных избранников, поэтому является неконституционным. Об этом говорится в выводе Конституционного суда.

В КСУ определили, что законопроект противоречит части 1 статьи 157 Конституции, которая запрещает вносить изменения в Конституцию, если они предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина.

В частности, одним из предложенных дополнительных оснований прекращения полномочий депутата является его неперсональное голосование, факт которого должен установить суд.

В КСУ отметили легитимность попытки установить ответственность депутата за неперсональное голосование, однако подчеркнули, что, согласно законопроекту, суд устанавливает лишь факт такого голосования, без учета его характера и возможных смягчающих обстоятельств. Это противоречит юридической позиции КСУ, согласно которой ограничения прав и свобод "допустимы исключительно при условии, что такое ограничение является пропорциональным".

Также в КСУ раскритиковали норму законопроекта, согласно которой депутата могут лишить мандата, если он не входит во фракцию партии, от которой был избран, или вышел из нее.

В суде отметили, что, согласно выводам Венецианской комиссии, члены парламента выступают представителями народа, а не своих партий. Кроме того в Конституции Украины определены принципы плюралистической демократии: депутат представляет всю нацию в целом и в своей деятельности руководствуется свободой воли как члена парламента (неимперативный мандат).

Также КСУ считает не соответствующим Конституции досрочное прекращение полномочий депутата в случае его отсутствия без уважительных причин на трети заседаний парламента и/или заседаний комитета, членом которого он является.

29 августа, в первый день работы Рады IX созыва, Зеленский внес законопроект №1027 в парламент.

