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Лишить шоппинга в Париже. Министр обороны Германии хочет санкций против окружения Путина

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2021, 11:44
Лишить шоппинга в Париже. Министр обороны Германии хочет санкций против окружения Путина - Фото
Кристина Ламбрехт (фото - ЕРА)

Необходимо разработать "жесткие санкции" против России на случай ее нового вторжения в Украину, санкции должны коснуться в частности президента РФ Владимира Путина и его окружения. Об этом в интервью BILD заявила новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

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"Агрессор – Россия. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций", – сказала она.

Ламбрехт ушла от прямого ответа на вопрос, входит ли российско-немецкий газопровод Северный поток-2 в планы санкций. По ее мнению, сейчас надо сконцентрироваться на Путине и его окружении.

"Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не могут поехать на Елисейские поля в Париж за покупками", – добавила она.

У министра также спросили, возможно ли размещение солдат НАТО в Украине. Она ответила, что необходимо исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций, а дальнейшие шаги должны быть четко согласованы в Альянсе.

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Марк Сировой
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