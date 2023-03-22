"Лисовой готов бороться". В Слуге народа анонсируют инновационные изменения в образовании

У нового министра образования и науки Оксен Лисовой есть видение и он должен реформировать систему образования и науки. В отличие от предшественника Сергея Шкарлета, которого собеседники называют выдвиженцем группы ректоров. Об этом говорится в статье LIGA.net "Восхождение Федорова. Это будущий премьер? Что нужно знать о кадровых ротациях в Кабмине".

Возможное увольнение Шкарлета обсуждалось еще до начала полномасштабного вторжения, но после начала большой войны отложилось, говорит LIGA.net нардеп от СН Никита Потураев.

"Шкарлет был выдвиженцем определенной группы ректорского корпуса, которая не очень стремилась к внедрению реформ и считала, что можно и дальше так жить", — добавляет Потураев.

Сейчас, по мнению Потураева, Украина нуждается в инновационных подходах и людях, способных их предлагать.

СПРАВКА. Будет реформировать образование и науку Оксен Лисовой, которого парламент Будет реформировать образование и науку Оксен Лисовой, которого парламент назначил 21 марта. Последние 13 лет он возглавлял Малую академию наук, подробнее о его биографии читайте здесь

"Оксен крут, у него есть видение, – убежден Потураев. – Малая академия наук именно на грани среднего/высшего образования и науки. Он на фракции рассказывал, какие проекты сейчас делают дети. Это просто суперовые проекты. Дети делают много, включая сложные дроны, которые воюют".

"Лисовой показал на фракции, что готов бороться. И понимает, что его ждет старый анклав ректоров", – говорит Потураев.

По мнению нардепа от СН и члена образовательного комитета Романа Грищука, Лисовому придется принимать много непопулярных решений.

"Во-первых, готовиться к тому, что мы можем в образовании предложить освобожденным территориям, – объясняет Грищук LIGA.net. – Во-вторых, что мы делаем с ректорским феодализмом и с количеством университетов, не способных дать качество, которого заслуживают абитуриенты ? В-третьих, сеть школ".

Оксен Лисовой с 2010 года занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины (МАН). Уже около года принимает участие в боевых действиях, одновременно исполняя обязанности директора МАН. С началом полномасштабного российского вторжения он присоединился к войску как доброволец в составе 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Больше о Лисовом читайте в нашем материале.

18 марта в парламенте зарегистрировали заявление об отставке Шкарлета.

Перед голосованием Шкарлет написал, что его срок в должности истек, но он продолжит работать в сфере образования.

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Юрій Смірнов

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