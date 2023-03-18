Шмыгаль рассказал о кадровых изменениях в Кабмине. Заявление на увольнение написал Федоров

Сегодня на заседании фракции политической партии Слуга народа обсудили планируемые на следующую неделю кадровые изменения в Правительстве. В частности, рассмотрели кандидатуры на должности министров образования и стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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На заседании фракции СН обсуждались вопросы:

- увольнения министра образования и науки Сергея Шкарлета,

- назначения министром образования и науки Оксена Лисового,

- увольнение с должности министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина,

- назначение на должность министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Кроме того, как сообщил Шмыгаль, вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность — вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины.

Представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук сообщил, что в парламенте зарегистрировано заявление об отставке министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина; заявление об отставке министра образования Сергея Шкарлета; заявление об отставке вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

17 марта собеседник LIGA.net в профильном комитете парламента и один собеседник в руководстве фракции Слуга народа сообщили, что Шкарлет должен написать заявление об отставке.

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Вадим Ребрина

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