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"Его попросили". Шкарлет должен написать заявление об отставке – источники

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 19:21
Сергей Шкарлет (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр образования и науки Сергей Шкарлет должен написать заявление об отставке. Его место может занять директор Малой академии наук Оксен Лисовой. Об этом LIGA.net сообщил один собеседник в профильном комитете парламента и один собеседник в руководстве фракции Слуга народа.

По их словам, Шкарлет должен написать заявление в ближайшее время.

"Это не его инициатива, а его попросили. Решение давно перезрело. Надеемся, это решение не откатится, потому что после "отставки" Резникова уже ни в чем не уверен", – сказал один из собеседников.

Наиболее вероятным кандидатом на должность министра образования рассматривается директор МАН Оксен Лисовой.

В случае наличия заявления Шкарлета парламент должен проголосовать за его увольнение и назначение нового министра образования уже на следующей неделе.

  • Шкарлет с июня 2020-го был исполняющим обязанности министра образования, а с декабря того же года официально вступил в должность министра.
  • В июне 2020 года в монографии и научных работах Шкарлета были обнаружены большие объемы академического плагиата.
  • В феврале 2022 года студенты Киево-Могилянской академии требовали отставки Шкарлета после истории с выборами президента НаУКМА.

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Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
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