"Его попросили". Шкарлет должен написать заявление об отставке – источники
Министр образования и науки Сергей Шкарлет должен написать заявление об отставке. Его место может занять директор Малой академии наук Оксен Лисовой. Об этом LIGA.net сообщил один собеседник в профильном комитете парламента и один собеседник в руководстве фракции Слуга народа.
По их словам, Шкарлет должен написать заявление в ближайшее время.
"Это не его инициатива, а его попросили. Решение давно перезрело. Надеемся, это решение не откатится, потому что после "отставки" Резникова уже ни в чем не уверен", – сказал один из собеседников.
Наиболее вероятным кандидатом на должность министра образования рассматривается директор МАН Оксен Лисовой.
В случае наличия заявления Шкарлета парламент должен проголосовать за его увольнение и назначение нового министра образования уже на следующей неделе.
- Шкарлет с июня 2020-го был исполняющим обязанности министра образования, а с декабря того же года официально вступил в должность министра.
- В июне 2020 года в монографии и научных работах Шкарлета были обнаружены большие объемы академического плагиата.
- В феврале 2022 года студенты Киево-Могилянской академии требовали отставки Шкарлета после истории с выборами президента НаУКМА.
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