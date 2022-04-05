Литва выдворяет из страны посла России. И возвращает посла в Киев

4 апреля Литва приняла решение о выдворении из страны посла России, а также о возвращении в Киев посла Литовской Республики в Украине. Об этом сообщил в Twitter глава литовского министерства иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

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"Российского посла попросили покинуть Литву. Посол Литвы в Украине возвращается в Киев. Такие решения Литва приняла сегодня", – написал Ландсбергис.

2 апреля Литва первой в ЕС заявила, что отказывается от российского газа. Министерство энергетики сообщило, что решение связано с энергетическим шантажом Европы со стороны России и ее агрессией против Украины.

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Наталия Медведева

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