Литвиненко: Надо использовать кризис в России. Это наше окно возможностей

Александр Литвиненко (фото - niss.gov.ua)

Кризис в России открывает окно возможностей для Украины, но нужно быть осторожными: преемник Владимира Путина может оказаться еще хуже. Об этом в интервью LIGA.net сказал директор Нацинститута стратегических исследований Александр Литвиненко.

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Комментируя мнение экс-министра обороны Андрея Загороднюка о том, что ситуация с нефтью – отличный шанс, чтобы вернуть Донбасс, Литвиненко отметил, что не преувеличивал бы опасность для России. "Если они сумеют пояснить населению, что люди страдают из-за происков злобного Запада, то они будут страдать. Но сейчас ситуация хуже, и это открывает определенное окно возможностей для Украины", - считает он.

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По его словам, Путин у власти уже свыше 20 лет: это приближается к Сталину, который правил 29 лет, и больше Брежнева.

"У них, и это видно невооруженным глазом, серьезная нестабильность в верхушке. Они нервничают", - говорит Литвиненко. Но чем разрядится эта ситуация - предсказать сложно. Может разрядиться и в более жесткой форме. "Я глубоко не уверен, что даже если уйдет Путин, следующий не окажется хуже. Может прийти настоящий имперский националист, шовинист. Это очень опасно", - отметил директор НИСИ.

Он добавил, что в правящей верхушке борются несколько групп, и внутри происходят сдвиги. Это и группы силовиков, и фсбшники, и разведчики, и росгвардия, и вооруженные силы, и олигархи, и системные либералы. Но окончательные решения сейчас принимает единолично Путин.

На вопрос, как тогда убедить Путина, что надо забрать вещи из Крыма и Донбасса, Литвиненко ответил: "Он не может уйти из Крыма". По его мнению, Крым получится освободить, только когда будет критическое ослабление российского государства. А вот Донбасс для россиян не так важен. Поэтому главное задание Украины: прекратить боевые действия и постепенно двигаться путем безопасной реинтеграции.

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