"Лоббист" шоу-бизнеса пытался дать нардепу взятку в $100 000 – СБУ

Служба безопасности заявила о задержании гражданина Украины на попытке подкупа депутата Верховной Рады. За внесение правки в законопроект и его отсрочку нардепу обещали $100 000 ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о директоре Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александре Никине и народном депутате фракции Слуга народа Александре Санченко, который является председателем подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.

По данным СБУ, организация, которой руководит Никин, собирает деньги со всех заведений, где играет музыка.

Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям – поскольку у них есть авторские права на музыку.

Однако, как заявили в СБУ, пользуясь монопольным положением на рынке, подозреваемый создал несколько прокладочных компаний. Денежные средства проходили через них, и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав",который фактически ликвидирует эту организацию.

Поэтому, по данным спецслужбы, ее руководитель пошел на подкуп народных депутатов: предложил одному из инициаторов данного законопроекта $100 000 ежегодно за внесение необходимых правок в законопроект, а также возможную отсрочку голосования по нему на неопределенный срок.

Правоохранители сообщили, что $100 000 для "первого взноса" подозреваемый решил выделить из подконтрольных "фирм-прокладок".

Он был задержан сегодня, 29 октября, во время попытки подкупа нардепа через его помощника.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступной схемы и привлечения к ответственности других причастных лиц.

Сегодня, 29 октября, следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении экс-заместителю министра и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны, которые, по данным следствия, при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на сотни миллионов гривень.

Наталия Медведева , Марк Сировой

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