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Лубинец: Мы знаем абсолютно все о россиянине, который кастрировал пленного. И о его семье

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 17:28
Лубинец: Мы знаем абсолютно все о россиянине, который кастрировал пленного. И о его семье - Фото
Дмитрий Лубинец (скриншот видео канала Рада)

Украина знает всю информацию о российском военном, который кастрировал украинского пленного. Киев будет добиваться его юридического осуждения, сообщил в эфире телемарафона омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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По его словам, как только появилось видео с пытками украинского пленного – автоматически было открыто уголовное дело.

"Мы сейчас знаем абсолютно все об этом человеке. Это в первую очередь благодаря людям, которые установили и нашли информацию. То есть у нас есть абсолютно все о нем, даже о его родственниках", – сказал Лубинец.

По его словам, в юридической плоскости уже были отправлены запросы международным партнерам – "и они в юридическом смысле тоже запустили процессы".

"Я уверен, что это приведет к юридическому осуждению. То есть этот человек должен максимально быстро пройти процедуру осуждения в украинском суде. Я уверен, что в будущем это станет составляющей международного трибунала", – добавил он.

Омбудсмен признал, что нельзя достать этого военного, нельзя достать для суда, пока он находится на территории РФ. Однако Лубинец заверил, что украинские и иностранные правоохранители сделают все, чтобы этого россиянина задержали, как только он куда-то выедет.

  • 28 июля в сети появились кадры, на которых один из российских военных отрезает тестикулы связанному украинскому военнопленному. На следующий день появились кадры с убийством этого пленного.
  • В Офисе президента заявили, что Украина достанет всех российских военных, которые причастны к пыткам украинских пленных.

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Марк Сировой
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пленный армия рф кастрация Дмитрий Лубинец войска россии
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