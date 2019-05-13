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13.05.2019, 11:08

Лукашенко не приехал на саммит Восточного партнерства

Лукашенко не приехал на саммит Восточного партнерства - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметил, что пока "сохраняются какие-то ограничения" в развитии отношений с ЕС

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Вместо президента Беларуси Александра Лукашенко в Брюссель 13 мая для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины Восточного партнерства приехал министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент LIGA.net из Брюсселя.

"Придет время – приедет и президент. Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня в развитии наших отношений с Европейским Союзом. Сохраняются какие-то ограничения", - прокомментировал Макей отсутствие президента страны на саммите. Министр отметил, что белорусская сторона не видит возможностей получить "100-процентную отдачу от такого визита".

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По словам Макея, Беларусь намерена продолжать курс на развитие отношений с Европейским Союзом и наконец-то подписать приоритеты партнерства с ЕС. Макей отметил, что процесс подписания приостановлен "не по вине белорусской стороны".

Он выразил надежду, что будет достигнут прогресс в подписании соглашений об облегчении визового режима и реадмиссии. 13-14 мая в Брюсселе отмечают 10-летие Восточного партнерства, в которое входят Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Действующий президент Петр Порошенко 13 мая встретится с главой Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

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Теги: брюссель, саммит, владимир макей, Восточное партнерство, Лукашенко Александр
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