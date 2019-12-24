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Лукашенко заверяет, что не давал команды убивать своих критиков

Лукашенко заверяет, что не давал команды убивать своих критиков - Фото
Фото: EPA
24.12.2019, 17:34

По словам президента Беларуси, у него не было необходимости избавляться от своих конкурентов, потому что конкурентами он их якобы не считал

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не причастен к убийствам своих политических оппонентов и критиков в конце 1990-х годов и поручил Следственному комитету Беларуси "разобраться" с соответствующей публикацией DW. Об этом он сказал в интервью Эхо Москвы.

"В Беларуси, если я не дам команду, никто не будет совершать эти преступления. Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой. Зачем это мне надо было. Зачем?! Что изменилось, что не стало в Беларуси два или три человека", — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, у него не было необходимости избавляться от своих конкурентов, потому что конкурентами он их якобы не считал.

"Я не даю таких команд, потому что это мне не нужно было тогда и даже теперь. Потому что убивают же своих ярых оголтелых или опасных противников. Я политик, значит… Какими они политиками были? Какими?", — сказал президент Беларуси.

Он назвал материал Deutsche Welle об убийствах политических противников в Беларуси провокацией и поручил Следственному комитету "разобраться" с публикацией DW.

Ранее экс-офицер Спецотряда быстрого реагирования МВД Беларуси Юрий Гаравский рассказал в интервью Deutsche Welle, что по меньшей мере в 1999-2003 годах в стране якобы существовала практика внесудебных убийств местных оппозиционных политиков и критиков власти.

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беларусь убийство александр лукашенко deutsche welle
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