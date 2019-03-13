Луценко: Данные Бигуса не совпадают с материалами производств

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Материалы, показанные в программе Наші гроші о коррупционных схемах с участием компании Оптимум спецдеталь, не всегда совпадают с материалами правоохранительных органов по этому делу. Об этом заявил на заседании парламентской комиссии генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

Он сообщил, что по результатам экспертизы, информация, скачанная на диск с телефонов фигурантов антикоррупционного расследования, не была смонтирована.

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"При анализе того, что есть на дисках, и что показал Бигус установлено, что не все совпадает", - сказал он.

По словам генпрокурора, переписки представителя Оптимум спецдетали Жукова и главы Укроборонпрома Павла Букина на оригинальном диске нет.

Он также сообщил, что установлена дата утечки информации из правоохранительных органов.

"Это сентябрь прошлого года. Почему публикация вышла в разгар избирательной кампании, пусть разбираются политики", - добавил Луценко.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что утечка информации из правоохранительной системы произошла прямо перед предъявлением подозрения фигурантам дела.