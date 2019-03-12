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12.03.2019, 13:31

Луценко: ГПУ и МВД проверят корешки бюллетеней на выборах

Генпрокурор подчеркнул, что "запрещено выдавать бюллетени тех, кто физически находится за границей"

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Генпрокуратура и МВД проверят корешки бюллетеней, чтобы выяснить, был ли голосовавший в Украине в день выборов, 31 марта 2019 года. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Луценко подчеркнул, что запрещено выдавать бюллетени тех, кто физически находится за границей.

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"По закону, член комиссии, который выдаст бюллетень для голосования тому, кто в это время находится за границей, получит производство. Сразу после выборов ГПУ и МВД потребуют списки избирателей, ведомости выдачи бюллетеней и корешки бюллетеней", - сказал он.

Луценко подчеркнул, что несложно будет установить кто из членов комиссии какой бюллетень выдал, и был ли избиратель в это время в Украине.

Он также напомнил, что запрещен подкуп избирателей и агитация в день выборов. Генпрокурор подчеркнул, что в день голосования на избирательных участках должно быть спокойно.

"Там будут члены избирательных комиссий, наблюдатели... избиратели. Но если кто-то из этих субъектов будет вести себя агрессивно, мешать работе членов избирательных комиссий, этих людей сотрудники МВД будет задерживать за хулиганство", - пояснил Луценко.

11 марта 2019 года сообщалось, что с начала избирательного процесса полиция открыла 48 уголовных дел о подкупе избирателей, чаще всего поступали заявления о подкупе в пользу кандидатов в президенты Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

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Теги: юрий луценко, выборы-2019, бюллетени, корешки
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