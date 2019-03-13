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13.03.2019, 18:30

Луценко нашел связь снятия неприкосновенности с законом о языке

Луценко нашел связь снятия неприкосновенности с законом о языке - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В данный момент в ГПУ работают над уточнением формулировок в представлениях

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Генпрокуратура не будет просить Раду снять неприкосновенность с нардепов Валерия Дубиля (Батькивщина), Сергея Скуратовского (Радикальная партия) и Дениса Дзензерского (Народный фронт) до тех пор, пока парламентарии не выйдут на финишную прямую с законом о языке. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net. 

Луценко отметил, что в представлении о лишении неприкосновенности Скуратовского и Дзензерского, которое подготовила САП, есть неточности. Но это представление, а также представление по депутату Дубилю не будут направлены в Раду не только поэтому.

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Луценко напомнил, что рассмотреть представления депутаты должны в определенные сроки. Если они в эти сроки не уложатся, представления просто "сгорят".

Луценко отметил, что представления ГПУ будет вносить в парламент не раньше, чем депутаты выйдут на финишную прямую с законом о языке.

"Сейчас мы поработаем над более тщательными юридическими формулировками и я обязательно внесу в Раду представления, которые соответствуют закону, в тот момент, когда у Рады будет шанс эти представления рассмотреть", - сказал он.

Луценко не исключил, что к тому времени будут и новые представления по поводу привлечения депутатов к ответственности.

12 марта САП направила генпрокурору представления на Скуратовского и Дзензерского: детективы НАБУ собрали доказательства декларирования недостоверных сведений со стороны этих депутатов.

Дубиля Генпрокуратура подозревает в том, что он был заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. 

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Теги: гпу, депутатская неприкосновенность, юрий луценко, Валерий Дубиль, Сергей Скуратовский, Денис Дзензерский
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