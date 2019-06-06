Луценко об идее снять блокаду с Донбасса: Это статья УК

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Торговля с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области возможна лишь при их регистрации и уплате налогов в Украине. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

Как напомнил генпрокурор, в 2017 году на оккупированных территориях украинскую государственную и частную собственность "национализировали".

Поэтому, по его словам, "идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет".

"Такая торговля будет криминалом, которая подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма", - добавил генпрокурор.

Пятый президент Петр Порошенко обеспокоен идеей снять экономическую блокаду с оккупированного Россией Донбасса. Он напомнил, что "со стороны оккупанта" ничего не изменилось с 15 марта 2017-го, когда СНБО приостановил экономические связи с Донбассом.

О возможности возобновления торговли с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области шла речь на встрече трехсторонней контактной группы в Минске, где украинскую делегацию снова возглавляет второй президент Леонид Кучма.