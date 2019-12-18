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Луценко отметил 55-летие в ресторане фигуранта дела САП - Схемы

Луценко отметил 55-летие в ресторане фигуранта дела САП - Схемы - Фото
Юрий Луценко (фото - LIGA.net)
18.12.2019, 16:42

Среди гостей присутствовали сотрудники прокуратуры

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко 14 декабря отпраздновал свое 55-летие в итальянском ресторане Vino e Cucina, принадлежащем Михаилу Бейлину - бизнесмену, фигуранту уголовного производства НАБУ и САП. Об этом журналисты программы Схемы: Коррупция в деталях пишут в Facebook.

Среди визитеров, пишут журналисты, целый ряд бывших подчиненных Луценко, некоторые из них до сих пор работает в прокуратуре. Схемы опознали нескольких человек: бывший прокурор Киева Роман Говда, бывшие сотрудники Генпрокуратуры - Владимир Уваров, Вячеслав Свирец,
Константин Моргун, Сергей Тимченко.

Также среди посетителей - сотрудник прокуратуры Запорожской области Валерий Романов.

  • В октябре Высший антикоррупционный суд отправил совладельца Kyiv Food Market Михаила Бейлина под ночной домашний арест. Его подозревают в давлении на УкрзалізницюБизнесмен проходит про делу о нанесении убытков на 20 млн грн филиалу УЗ Укрзалізничпостач и покушении на завладение еще 44 млн грн предприятия.

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