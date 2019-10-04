Суд избрал меру пресечения экс-депутату БПП по делу Укрзалізниці

Адвокат Андрей Лысак и экс-нардеп Валерий Ищенко (фото - LIGA.net)

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату от БПП Валерию Ищенко, подозреваемому по делу о завладении 20 млн грн Укрзалізниці, меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Срок действия меры пресечения – два месяца.

Расследование по этому делу НАБУ и САП начали в январе 2016 года.

В октябре-ноябре 2016-го сообщено о подозрении бывшему и.о. руководителя филиала ГП Укрзалізничпостач, а также организатору преступления - бенефициару ООО Инкомм, который, в связи с бегством от следствия был объявлен в международный розыск. В марте 2017 дело направили на рассмотрение в Соломенский районный суд Киева.

3 октября 2019 г детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату, его финансовому советнику и бывшему внештатному советнику главы Администрации президента Михаилу Бейлину.