Луценко показал, как отдыхал во Франции: фото

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко опубликовал в Facebook фото из своего отпуска в Провансе (Франция).

"Завершил 10-дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья", - написал он.

Луценко также заявил, что "враги, которые проиграли выборы, и чтобы не выпасть из новостей привычно врут о гостиницах, в которых я якобы проживал", объяснив, что там он "проездом обедал".

31 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что новый генпрокурор будет назначен после начала работы Верховной Рады ІХ созыва и в его полномочия будет входить замена местных прокуроров.