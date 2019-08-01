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Луценко показал, как отдыхал во Франции: фото

Луценко показал, как отдыхал во Франции: фото - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.08.2019, 16:27

Генпрокурор опубликовал фото из Прованса, где был в отпуске

Генпрокурор Юрий Луценко опубликовал в Facebook фото из своего отпуска в Провансе (Франция).

"Завершил 10-дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья", - написал он.

Луценко также заявил, что "враги, которые проиграли выборы, и чтобы не выпасть из новостей привычно врут о гостиницах, в которых я якобы проживал", объяснив, что там он "проездом обедал".

31 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что новый генпрокурор будет назначен после начала работы Верховной Рады ІХ созыва и в его полномочия будет входить замена местных прокуроров.

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юрий луценко
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