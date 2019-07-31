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Зеленский сказал, когда будет новый генпрокурор и чем он займется

Зеленский сказал, когда будет новый генпрокурор и чем он займется - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
31.07.2019, 17:21

В полномочия нового главы ГПУ будет входить замена местных прокуроров, сообщил президент

Новый генпрокурор будет назначен после начала работы Верховной Рады ІХ созыва и в его полномочия будет входить замена местных прокуроров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями общественности Черкасской области, передает пресс-служба главы государства.

Заявление президент сделал после того, как участники встречи пожаловались на местного прокурора Сергея Овчаренко.

"Мне сейчас сложно что-то говорить насчет прокурора. Во-первых, я не знаю этого человека (Овчаренко – ред.). Во-вторых, мы назначим нового генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему будет задание – заменять всех прокуроров", - сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, сегодня президент находится с рабочим визитом в Черкасской области.

Там он представил новых глав ОГА и СБУ.

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Владимир Зеленский гпу генпрокурор
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