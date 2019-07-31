Зеленский в Черкассах возмутился списками приглашенных на встречу

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский возмутился, что на встречу с ним в Черкассах людей пускали по спискам. Он призвал открыто пускать людей на встрече с ним.

О том, что людей пускали в зал по спискам, сказал мужчина, который стоял в проходе, так как ему не хватило места. Президент поинтересовался, почему он стоит.

"Я не понимаю, каким образом отбирают, кого пускать, кого не пускать?" - спросил Зеленский. Он поинтересовался, кто составляет эти списки.

По информации УП, из зала президенту ответили, что это делает прокурор, после чего стали обвинять его во взяточничестве.

"Прокурор взяточник - это не новость. Для каждой области", - сказал Зеленский, после чего в зале начали смеяться.

Он пригласил тех, кто обвинял прокурора, в Офис президента с доказательствами коррупции.

После этого Зеленский снова задал вопрос, почему на встречу с ним пускают только по спискам, и просил назвать фамилию человека, который их формирует.

Не услышав ответа, он призвал открыто пускать людей на встречи с ним.

Ранее, во время визита в Николаев Зеленский возмутился тем, что в аэропорт не пустили журналистов.