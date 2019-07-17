"Помочь или построить?" Директор аэропорта - Зеленскому: видео

Президент Владимир Зеленский в рамках официального визита в Николаев провел переговоры с директором местного аэропорта Федором Барной. Об этом сообщают НикВести.

Речь шла о достройке терминала.

"Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?", - спросил Барна у Зеленского, после чего президент начал уходить.

"Извините! Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?", - сказал Барна вдогонку.

Напомним, исполняющий обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь заявил Зеленскому: "Если нужно написать заявление по собственному желанию, я ее сегодня готов написать". Тот ответил: "Пишите, договорились".

Позже Зеленский сказал, что кандидатур на пост главы Николаевской облгосадминистрации пока нет.