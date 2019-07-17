Зеленский ищет главу Николаевской ОГА: Есть хорошие парни? -видео

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Президент заявил, что кандидатур на пост главы ОГА нет - надо искать

Кандидатур на пост главы Николаевской облгосадминистрации пока нет, заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов во время визита в Николаев.

"Нету пока... Есть у вас хорошие парни здесь? Есть нормальные менеджеры, которые действительно подняли бы бизнес?.. Найдите", - сказал он.

Перед этим исполняющий обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь заявил Зеленскому: "Если нужно написать заявление по собственному желанию, я ее сегодня готов написать". Президент ответил: "Пишите, договорились".

13 июля Зеленский представил нового главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева. 

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Видео: Никвести

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Теги: Владимир Зеленский, николаевская ога
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