Зеленский представил нового главу Херсонской ОГА

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева. Представление прошло в сервисном центре КПВВ "Чонгар" в Херсонской области, передает корреспондент Укринформа.
После представления Гусева началось совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак" с участием Зеленского.
По информации издания, на совещании не присутствовали глава Генической РГА Александр Воробьев и первый заместитель главы ОГА Дмитрий Бутрий, поскольку они являются кандидатами в народные депутаты.
При этом, как сказали корреспонденту в Херсонской ОГА, главу облсовета Владислава Мангера, фигуранта дела Екатерины Гандзюк, не приглашали, "потому что он имеет на сегодня другие планы, у него выходной".
У сервисного центра КПВВ "Чонгар" Зеленского встречали с плакатами "ЗЕ команда Геническ".
Ранее Кабмин одобрил предложенную Зеленским кандидатуру Гусева на пост главы ОГА. Офис президента обнародовал краткую биографическую информацию о Гусеве.