Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.07.2019, 16:46

Зеленский представил нового главу Херсонской ОГА

Зеленский представил нового главу Херсонской ОГА - Фото
Юрий Гусев (фото - facebook.com/yuriy.husyev)

В ОГА Укринформу сказали, что главу облсовета Владислава Мангера, фигуранта дела Гандзюк, не приглашали, "потому что у него выходной"

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева. Представление прошло в сервисном центре КПВВ "Чонгар" в Херсонской области, передает корреспондент Укринформа.

После представления Гусева началось совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак" с участием Зеленского.

По информации издания, на совещании не присутствовали глава Генической РГА Александр Воробьев и первый заместитель главы ОГА Дмитрий Бутрий, поскольку они являются кандидатами в народные депутаты.

При этом, как сказали корреспонденту в Херсонской ОГА, главу облсовета Владислава Мангера, фигуранта дела Екатерины Гандзюк, не приглашали, "потому что он имеет на сегодня другие планы, у него выходной".

У сервисного центра КПВВ "Чонгар" Зеленского встречали с плакатами "ЗЕ команда Геническ".

Ранее Кабмин одобрил предложенную Зеленским кандидатуру Гусева на пост главы ОГА. Офис президента обнародовал краткую биографическую информацию о Гусеве. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Херсон, Юрий Гусев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 