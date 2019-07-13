Зеленский представил нового главу Херсонской ОГА

Юрий Гусев (фото - facebook.com/yuriy.husyev)

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева. Представление прошло в сервисном центре КПВВ "Чонгар" в Херсонской области, передает корреспондент Укринформа.

После представления Гусева началось совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак" с участием Зеленского.

По информации издания, на совещании не присутствовали глава Генической РГА Александр Воробьев и первый заместитель главы ОГА Дмитрий Бутрий, поскольку они являются кандидатами в народные депутаты.

При этом, как сказали корреспонденту в Херсонской ОГА, главу облсовета Владислава Мангера, фигуранта дела Екатерины Гандзюк, не приглашали, "потому что он имеет на сегодня другие планы, у него выходной".

У сервисного центра КПВВ "Чонгар" Зеленского встречали с плакатами "ЗЕ команда Геническ".

Ранее Кабмин одобрил предложенную Зеленским кандидатуру Гусева на пост главы ОГА. Офис президента обнародовал краткую биографическую информацию о Гусеве.