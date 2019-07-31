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Зеленский поехал в Черкассы: для чего и куда именно

Зеленский поехал в Черкассы: для чего и куда именно - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
31.07.2019, 12:48

Помимо представления нового руководителя Черкасской ОГА, президент "осмотрит автодорогу"

Сегодня, 31 июля, президент Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Черкасскую область, где представит нового председателя областной госадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, в географически центральной области Украины Зеленский ознакомится с ходом ремонта местного аэропорта и "осмотрит участок дороги Р-10, которая находится в неудовлетворительном состоянии".

Также он встретится с представителями общественности и местной власти.

Вчера, 30 июля, Зеленский поменял начальника СБУ в Черкасской области.

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черкасская область
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