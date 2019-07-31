Зеленский поехал в Черкассы: для чего и куда именно

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 31 июля, президент Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Черкасскую область, где представит нового председателя областной госадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, в географически центральной области Украины Зеленский ознакомится с ходом ремонта местного аэропорта и "осмотрит участок дороги Р-10, которая находится в неудовлетворительном состоянии".

Также он встретится с представителями общественности и местной власти.

Вчера, 30 июля, Зеленский поменял начальника СБУ в Черкасской области.