Зеленский поехал в Черкассы: для чего и куда именно

Сегодня, 31 июля, президент Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Черкасскую область, где представит нового председателя областной госадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Кроме того, в географически центральной области Украины Зеленский ознакомится с ходом ремонта местного аэропорта и "осмотрит участок дороги Р-10, которая находится в неудовлетворительном состоянии".
Также он встретится с представителями общественности и местной власти.
Вчера, 30 июля, Зеленский поменял начальника СБУ в Черкасской области.