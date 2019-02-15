Луценко поручил САП кейс о "незаконном обогащении" Тимошенко 

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко поручил Специализированной антикоррупционной прокуроратуре рассмотреть, стоит ли открывать уголовное производство по сообщениям о якобы незаконном обогащении лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Заявление касается подозрений:

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а) по ч. 3 ст. 368-2 УК - незаконное обогащение, совершенное чиновником, занимающим особо ответственное положение;

б) по ст. 366-1 УК - декларирование недостоверной информации лицом, уполномоченный на выполнение функций государства или местного самоуправления, или умышленное непредставление декларации.

По первой статье фигуранту грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, по второй - штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами от 150 до 240 ч, либо до двух лет тюрьмы.

Расследование уголовных правонарушений, отметили у Луценко, "относится к исключительной подследственности детективов НАБУ", и закон запрещает поручать досудебное расследования таких преступлений любому другому органу. Надзор за его проведение возложен на САП.

"Генпрокурор принял решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации его надлежащего рассмотрения и принятия решения определенным УПК образом", - резюмировали в ГПУ.

13 февраля 2019 года в Центре противодействия коррупции призвали ГПУ открыть дело по возможному незаконному обогащению кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Полный текст заявления ЦПК доступен здесь.

Вчера суд обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное дело о возможном отмывании средств Батькивщиной.