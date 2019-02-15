Луценко поручил САП кейс о "незаконном обогащении" Тимошенко 

Генпрокурор Юрий Луценко поручил Специализированной антикоррупционной прокуроратуре рассмотреть, стоит ли открывать уголовное производство по сообщениям о якобы незаконном обогащении лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
Заявление касается подозрений:
а) по ч. 3 ст. 368-2 УК - незаконное обогащение, совершенное чиновником, занимающим особо ответственное положение;
б) по ст. 366-1 УК - декларирование недостоверной информации лицом, уполномоченный на выполнение функций государства или местного самоуправления, или умышленное непредставление декларации.
По первой статье фигуранту грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, по второй - штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами от 150 до 240 ч, либо до двух лет тюрьмы.
Расследование уголовных правонарушений, отметили у Луценко, "относится к исключительной подследственности детективов НАБУ", и закон запрещает поручать досудебное расследования таких преступлений любому другому органу. Надзор за его проведение возложен на САП.
"Генпрокурор принял решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации его надлежащего рассмотрения и принятия решения определенным УПК образом", - резюмировали в ГПУ.
13 февраля 2019 года в Центре противодействия коррупции призвали ГПУ открыть дело по возможному незаконному обогащению кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Полный текст заявления ЦПК доступен здесь.
Вчера суд обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное дело о возможном отмывании средств Батькивщиной.