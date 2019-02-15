Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.02.2019, 11:33

Луценко поручил САП кейс о "незаконном обогащении" Тимошенко 

Луценко поручил САП кейс о "незаконном обогащении" Тимошенко  - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее Центр противодействия коррупции призвал ГПУ расследовать возможное незаконное обогащение кандидата в президенты от партии Батькивщина

Реклама
Реклама

Генпрокурор Юрий Луценко поручил Специализированной антикоррупционной прокуроратуре рассмотреть, стоит ли открывать уголовное производство по сообщениям о якобы незаконном обогащении лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Заявление касается подозрений:

Реклама

а) по ч. 3 ст. 368-2 УК - незаконное обогащение, совершенное чиновником, занимающим особо ответственное положение;
б) по ст. 366-1 УК - декларирование недостоверной информации лицом, уполномоченный на выполнение функций государства или местного самоуправления, или умышленное непредставление декларации.

По первой статье фигуранту грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, по второй - штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами от 150 до 240 ч, либо до двух лет тюрьмы.

Расследование уголовных правонарушений, отметили у Луценко, "относится к исключительной подследственности детективов НАБУ", и закон запрещает поручать досудебное расследования таких преступлений любому другому органу. Надзор за его проведение возложен на САП.

"Генпрокурор принял решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации его надлежащего рассмотрения и принятия решения определенным УПК образом", - резюмировали в ГПУ.

13 февраля 2019 года в Центре противодействия коррупции призвали ГПУ открыть дело по возможному незаконному обогащению кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Полный текст заявления ЦПК доступен здесь.

Вчера суд обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное дело о возможном отмывании средств Батькивщиной.

Отправить:
Распечатать:
Теги: гпу, набу, юрий луценко, сап, юлия тимошенко, обогащение, юрий тимошенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 