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21.01.2019, 21:40

Луценко: Путин поглотит Беларусь и возглавит союзное государство

Луценко: Путин поглотит Беларусь и возглавит союзное государство - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор считает, что президенты РФ и Беларуси будут номинальными

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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что целью президента страны-агрессора Владимира Путина является "поглощение Беларуси" и пост президента союзного государства. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Очень похоже, что Путин сможет поглотить Беларусь", - сказал Луценко.

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По мнению генпрокурора, "Путин хочет сохранить лицо, уже окончательно поняв, что Украину он потерял".

Для этого, считает Луценко, Путин планирует присоединить Беларусь "таким же вульгарным путем, как он присоединил Крым" и стать главой союзного государства.

По словам главы ГПУ, российская конституция не позволяет Путину в третий раз стать президентом.

"Менять конституцию как-то не хочется, переда Западом хочется быть чуть-ли не демократом, поэтому придумали версию – будет руководитель России (не важно как он будет называться), будет руководитель Беларуси (не важно как он будет называться) и глава союзного государства – Путин В.В." – сказал Луценко.

Генпрокурор считает, что президенты РФ и Беларуси будут номинальными, "а главным будет товарищ Путин".

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва пытается включить Беларусь в состав России.

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Теги: владимир путин, беларусь, юрий луценко, александр лукашенко, союзное государство
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